Конкурсантам предлагают попробовать свои силы в дизайне — создать принт для бортовой собачки. Ну той, помните, с качающейся головой? Мы тоже попробовали, и получился зарулевский далматинец.

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Это «произведение искусства» с качающейся головой помнят все бывалые водители — еще бы, культовый сувенир из 90-х! Авто.ру предложил пользователям создать свой принт для бортовой собачки. В конкурсе уже принимают участие известные бренды и дизайнеры — «Студия Артемия Лебедева», Яндекс.Заправки, Suzuki, Honda, Toyo Tires, МегаФон, «Тинькофф Страхование» и другие.

Сначала нужно зарегистрироваться на сайте auto.ru/dog. Художники и дизайнеры смогут скачать макет сувенира на сайте и создать дизайн прямо в нем. Остальным пользователям предлагают загрузить фото или готовый узор в JPG и перенести его на собачку в виртуальной примерочной.

Изображение можно растягивать, сжимать, переворачивать и т.д. Получившийся макет нужно сохранить в личном кабинете участника, и после модерации он появится в галерее конкурса, где за него можно будет проголосовать. Один пользователь может загрузить не более трех макетов, а проголосовать — не более одного раза за каждую из работ в галерее.

Победителей определит жюри Авто.ру и пользователи, которые проголосуют за лучшую работу на странице конкурса. В финале креативного состязания сервис выпустит сувениры с принтами победителей, а участника с лучшим дизайном ждет iPad Pro 11.

Конкурс — раскрась автомобильную собачку. Участвовать могут все Конкурсантам предлагают попробовать свои силы в дизайне — создать принт для бортовой собачки. Ну той, помните, с качающейся головой? Мы тоже попробовали, и получился зарулевский далматинец. Конкурс — раскрась автомобильную собачку. Участвовать могут все

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Фото: конкурсные работы Авто.ру