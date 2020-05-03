Премиальный суббренд компании Chery, получивший название Exeed, будет продавать в России конкурентов Toyota RAV4 и Land Cruiser.

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Автомобили Exeed будут самыми дорогими представителями китайского автопрома на территории нашей страны. Пока известно, что в модельном ряду будут представлены два кроссовера — Exeed TXL и Exeed VX. Первый будет конкурировать с такими автомобилями, как Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4, а главным конкурентом второго станет Toyota Land Cruiser. Кроссовер Exeed TXL появится в продаже уже летом этого года, о чем мы писали, а Exeed VX следует ожидать в начале 2021 года, так как официальной премьеры автомобиля еще не было.

Оба кроссовера будут иметь богатое оснащение и дорогие материалы отделки салона. Длина Exeed VX будет составлять 4970 мм, что на 20 мм больше, чем у Land Cruiser. При этом автомобиль будет на 40 мм уже японского конкурента (1940 мм) и на 160 мм ниже (1795 мм). Зато колесная база составит 2900 мм против 2850 мм у «японца», а это 5 дополнительных сантиметров пространства в салоне.

Кстати, салон Exeed VX будет семиместным, а оснащаться автомобиль будет несколькими двигателями на выбор. Объемом моторы похвастать не смогут — всего 2 литра. Но их мощность будет составлять 220 и 254 л.с. Версия с 1,6-литровым турбированным агрегатом будет достигать 197 л.с.

В Китае предполагают, что на местном рынке автомобиль будет стоить, в переводе на российские деньги, от 1,9 до почти 2,5 млн рублей.

Кроссовер Exeed TXL будет иметь 5-местный салон. Если сравнивать с Toyota RAV4, то автомобиль на 175 мм длиннее его (4775 мм), на 30 мм шире (1885 мм) и на 21 мм выше (1706 мм). Больше на 110 мм оказалась и колесная база (2800 мм). В России Exeed TXL будет предлагаться с 186-сильным турбированным двигателем объемом 1,6 литра и 7-ступенчатым роботом. Стоимость автомобиля пока не озвучена, но следует ожидать, что при покупке за премиальный кроссовер придется заплатить почти 2 млн рублей.

Узнать больше о Exeed TXL можно здесь.

Фото: Chery