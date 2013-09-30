Как работают онлайн-продажи автомобилей сегодня (на примере Haval)

Подбор автомобиля онлайн и доставка покупателю — сегодня этого уже недостаточно. В компании Haval придумали ряд новых фишек.

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Учитывая, что большинство автомобилей в нашей стране покупаются в кредит, надо, чтобы нам, покупателям, можно было его получить в онлайне. Например, более половины клиентов при покупке автомобилей Haval пользовались кредитными предложениями по программе Haval finance. Чтобы не лишать покупателей возможности покупки машины в кредит, Haval совместно с банками-партнерами пересмотрели рабочие процессы. Теперь для получения кредита не нужно выходить из дома, а купленный автомобиль будет доставлен на указанный покупателем адрес с соблюдением всех требований безопасности в условиях пандемии.

Помимо выбора версии и комплектации автомобиля, на сайте автопроизводителя должна быть доступна функция онлайн-предзаказа. Об удобстве сервиса говорит тот факт, что в апреле Haval собрала 1042 заявки на покупку автомобилей.

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Автомобилисты склонны в условиях самоизоляции откладывать покупку новой машины (помимо прочих понятных причин) из-за невозможности ремонта и обслуживания. Пропустив очередное ТО можно лишиться заводской гарантии, а сколько еще продлится режим самоизоляции — неизвестно. Поэтому в компании Haval было решено увеличить межсервисные пробеги на 1000 км для всех автомобилей бренда.

Чтобы покупая автомобиль, клиент не опасался остаться без помощи в случае поломки или аварии на дороге, в условиях, когда большинство компаний и сервисов не работает, нужно изменить и условия программы «Помощь на дороге». В компании Haval нашли такой выход:

«При возникновении внештатной ситуации транспортировка автомобиля с помощью эвакуатора будет осуществляться с места поломки до места проживания владельца, если дилерский центр клиента не работает, с последующей эвакуацией автомобиля к дилеру HAVAL, как только такая возможность появится».

В условиях пандемии компания Haval также продолжает работу с дилерами, предоставляя материалы для обучения персонала и другую полезную информацию в онлайн-доступе. Для тех дилерских центров, которые продолжают работу, были разработаны обязательные меры, необходимые для сохранения здоровья клиентов, в том числе инструкции по дезинфекции.

Кроме того, Haval присоединилась к акции #цветанадежды и передала больнице в Коммунарке автомобили своего пресс-парка. Медперсонал может получить автомобиль во временное пользование, связавшись с представителем компании. Также компания поддерживает своих дилеров, выступающих с подобными инициативами.

О том, каковы автомобили Haval на ходу, вы можете узнать здесь.

Фото: Haval