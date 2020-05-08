Производство Niva встало до 18 мая, но дефицита не предвидится — журнал За рулем

Производство Niva встало до 18 мая, но дефицита не предвидится

Вероятно, часть собранных автомобилей, пока еще с эмблемой Chevrolet, поступит уже в дилерскую сеть Lada.

Chevrolet Niva
Chevrolet Niva

Chevrolet > Niva

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Завод «Лада Запад Тольятти» (ЛЗТ), производящий внедорожники Niva, будет находиться в режиме простоя до 18 мая, как и головное предприятие, АВТОВАЗ. Однако, как следует из фотографий, опубликованных в сообществе For Friends & Для Друзей социальной сети ВКонтакте, товарная площадка ЛЗТ практически полностью заставлена товарными автомобилями, поэтому дефицита автомобилей у дилеров возникнуть не должно.

Эта ситуация в корне отличается от той, что сложилась на предприятии Lada Ижевск, производящий автомобили семейства Lada Vesta — там возникли серьезные проблемы с комплектующими, и поэтому с середины апреля удалось собрать минимум машин, которых уже развезли по дилерским центрам. Что касается завода ЛТЗ, то на его фасаде больше нет прежнего логотипа GM-AVTOVAZ, однако и нового пока не появилось. Неясно, сохранит ли этот завод сборку Niva, переключится ли на производство Lada 4x4 или станет новым место сборки автомобилей с московского завода Renault Россия.

Напомним, что завод GM-AVTOVAZ в декабре 2019 года сменил название и собственника — теперь это дочернее предприятие АВТОВАЗа. Нива начала продаваться в дилерской сети бренда Lada, и вероятно, именно туда будет направлена значительная часть автомобилей, скопившихся сейчас на товарной площадке ЛЗТ.

Фото: GM-AVTOVAZ
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Отзывы о Chevrolet Niva (19)

Chevrolet 2011 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Вездеход

Недостатки:

Слабый двигатель

Комментарий:

Ребята, для того чтобы поменять индивидуальные лампы освещения салона, не обязательно снимать весь плафон. Подлезть и выкрутить цоколь вместе с лампой можно через нишу очечника. Немного неудобно, но все доступно. Цоколь выворачивается против часовой стрелки . Вперёд!

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