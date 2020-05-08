Дизайнерам достаточно было одной фотографии, чтобы, как археологам по кости динозавра, представить облик всего создания.

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На днях в общем доступе появилась первая фотография Hyundai Santa Cruz без камуфляжа, но не пикапа целиком, а лишь «голого» кузова, лишенного светотехники, пластикового обвеса и интерьера. Однако этого оказалось достаточно, чтобы дизайнеры, ведущие Youtube-канал AtchaCars, взялись за дело. В этот раз дело не ограничилось стандартной схемой — публикацией конечного результата, то есть рендера, дающего представление о том, как может выглядеть модель.

Авторы работы за две с половиной минуты подробно показали на видео процесс создания подобных изображений с указанием всех источников вдохновения, референсов и фактов, на которые они могли опереться в создании предполагаемого облика Santa Cruz. В ход пошли кадры с презентации одноименного концептуального пикапа 2015 года, нынешний экстерьер кроссовера Santa Fe и, конечно же, шпионская фотография кузова.

Присматривались авторы рендера и к облику «одноклассника» SsangYong Rexton Sports, а кроме того, учли, что на кузове предсерийного Santa Cruz имеется небольшой элемент дизайна, в чем-то похожий на фрагмент Land Rover Discovery.

Запуск пикапа в серию должен состояться в 2021 году, а дорожные тесты Hyundai Santa Cruz ведутся с конца 2019 года.

Фото: скриншот YouTube, канал AtchaCars