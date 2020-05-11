За апрель чуть больше 10 000 проданных машин шести моделей, а ведь всего месяцем ранее одна только Granta расходилась большим тиражом.

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АВТОВАЗ отчитался о продажах в апреле и, как и ожидалось, отчет получился для компании не слишком позитивным. Всего в апреле дилерам удалось продать 10 055 автомобилей, хотя еще месяцем ранее они реализовали 32 808 машин. Самую ходовую модель Granta в апреле пожелали купить всего 3 058 россиян, тогда как в марте нашлось 11 631 покупателей. Vesta в апреле разошлась тиражом в 2 913 экземпляров (в марте было 11 172 шт.), а новый Largus обрел хозяина в 1 286 случаях при 3 782 в марте.

Данные по моделям Xray и Lada 4x4 не приводятся, но учитывая мартовские показатели (2 393 и 2 821 штук соответственно), можно предположить, что едва ли дилерам удалось в апреле продать даже по 1000 штук каждой из моделей. В статистику АВТОВАЗа второй месяц подряд вошла Niva, переживающая перестройку схемы продаж, но и у нее показатели апрельских продаж, конечно, невелики: 659 автомобилей против 1 731 в марте.

Сейчас покупателей в автосалонах почти нет, хотя в пресс-службе Lada утверждают, что дилеры «открыты в каждом городе, где это разрешено» (Минпромторг официально рекомендовал автосалонам вернуться к работе при соблюдении санитарных норм еще в начале апреля), а кроме того, АВТОВАЗ запустил сервис онлайн-покупки. Эти два фактора позволили «показать достаточно хороший для текущих обстоятельств уровень продаж», считает Оливье Морне, исполнительный президент по продажам и маркетингу АО «АВТОВАЗ».

Накануне АВТОВАЗ поднял цены на автомобили Lada.

Фото: Сергей Ермохин/ТАСС