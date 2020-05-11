Правила ввоза праворульных машин ужесточаются с июля

Под полный запрет на ввоз попадут имеющие руль с правой стороны автобусы, микроавтобусы, самосвалы, строительная спецтехника.

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Ввоз, а также постановка на учет в России автомобиля с правым расположением руля значительного усложнятся с 2 июля 2020 года, когда вступит в действие ГОСТ 33670–2015 технического регламента Таможенного союза, меняющий требования к получению свидетельства о безопасности транспортного средства. Новые требования будут применятся к машинам, которые будут растаможены после указанной даты.

Под полный запрет на ввоз попадут имеющие руль с правой стороны автобусы, микроавтобусы, самосвалы, строительная спецтехника. Легковые машины ввозить будет можно, но по новым правилам, пишет Autonews. Помимо обязательных с 2018 года пошлин для машин старше 3 лет, сбора за оформление, утилизационного сбора, акциза, НДФЛ, НДС и доплаты в 40 000 рублей за оснащение автомобиля модулем ЭРА-ГЛОНАСС, владельцу для получения ПТС и постановки авто на учет нужно будет получить технический сертификат на соответствие требованиям безопасности.

Такие сертификаты будут выдавать специализированные лаборатории, инфраструктура под которые начала создаваться в Минпромторге в 2019 году. На создание и обновление лабораторий, которые необходимо оснастить площадками для осмотра авто, разгонными полосами и испытательными стендами, было выделено 30 млн рублей. Но на данный момент сертификацию по новым правилам прошли всего четыре лаборатории в России, и все они находятся в Дальневосточном федеральном округе.

В 2018 году количество праворульных машин в России составляло 4,15 млн единиц, по новым же данным — почти 4,037 млн экземпляров (легковых — 3,402 млн), что составляет 7,6% от всего автопарка нашей страны.

Фото: Toyota