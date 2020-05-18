В России из-за коронавируса открываются автокинотеатры

Они уже обеспечили первые сборы владельцам в Калининграде и Новосибирске, но спасет ли «драйв-ин» российский кинопрокат — большой вопрос.

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Многие сегменты бизнеса сейчас находятся в большом упадке, однако некоторые, напротив, получают второй шанс. Автомобильные кинотеатры, идею которых энтузиасты с неочевидным успехом пытаются «приживить» в России с начала 2010-х, вновь заработали и уже принесли владельцам первую выручку. Впрочем, пока она невелика: рекорд показан автокинотеатром «Ночной дозор» в Калининграде и составил 44 000 рублей за один показ. На состоявшийся 8 мая сеанс, где демонстрировался российский фильм 2018 года «Вечная жизнь Александра Христофорова», было продано 98 билетов, однако зрителей наверняка было больше: по правилам кинотеатра, оплачивается проезд автомобиля на территорию кинотеатра без учета количества находящихся в нем людей.

Кинотеатр входит в сеть «Люмен Фильм», остальные девять ее кинотеатров имеют обычный формат, и потому в настоящее время закрыты, сообщает РБК. Компания частично переориентирована на пошив медицинских масок, а открытие автокинотеатров должно помочь ей удержать кинопрокатный бизнес на плаву. На втором месте по сборам оказался тот же самый кинотеатр в Калининграде — 19 000 рублей ему удалось заработать 13 мая на показе фильма 2017 года «Идеальные незнакомцы». Третье место у автокинотеатра Skyline Cinema в Новосибирске — американский фильм «Левша» 2015 года приехали посмотреть зрители на 13 автомобилях, оставив в кассе 6000 рублей. Руководство пока не приняло решения о полноценном кинопрокате в этом кинотеатре.

Обычные кинотеатры в России будут открыты только на третьем этапе отмены карантинных мер. В Ассоциации владельцев кинотеатров считают, что если этого не произойдет летом, весь российский кинопрокатный бизнес ожидает коллапс. Автокинотеатры в России до настоящего момента были относительно успешными лишь в единичных случаях и недолгое время.

Первые кинотеатры формата drive-in возникли еще до Второй мировой войны в США, обрели там популярность в 1950-е и востребованы по сей день. Автокинотеатр предполагает размещение машины на открытой парковке перед большим экраном, по которому демонстрируется фильм. Звук в современном автокинотеатре чаще всего транслируется в FM-диапазоне радиочастот и воспроизводится штатной аудиосистемой автомобиля.

В Москве автокинотеатры сейчас невозможны, потому что действует система электронных пропусков. Если она распространится на другие города, то автокинотеатры могут попасть под запрет и там.

А если в вашем городе пропуск не нужен, но автокинотеатра нет, можно ли хотя бы устроить в автомобиле «бар на колесах»?

Фото: Виталий Невар/ТАСС