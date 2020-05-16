Народная уловка при самоизоляции: в машине во дворе. Можно?

Сегодня многие не выдерживают пребывания с семьей круглые сутки в замкнутом пространстве квартиры и уходят просто посидеть (или даже выпить) в припаркованный автомобиль. «За рулем» выяснил, нужно ли для этого оформлять пропуск и что по этому поводу считают в ГИБДД.

Что касается самоизоляции, то тут всё просто. Если решил посидеть в своей же машине в одиночестве, то риск заразиться и кого-либо заразить минимален. А вот с компанией шансы поймать заразу немаленькие. Кто знает, с кем ваши собеседники контактировали. Да и поддерживать социальную дистанцию в полтора метра в машине вряд ли получится.

Какой штраф?

За невинные на первый взгляд посиделки (вернее — за нарушение режима самоизоляции) вас может привлечь к ответственности полиция — если у вас нет электронного разрешения . Ведь без него выходить на улицу можно только до ближайшего магазина или аптеки, а также с целью выгула собак (не дальше 100 м от вашего дома).

При несоблюдении этих условий будьте готовы ответить по статье 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). В период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), за это полагается штраф от 15 000 до 40 000 рублей.

Кроме федеральных, есть и региональные нормативные акты. Для примера возьмем столицу. Согласно статье 3.18.1 КоАП г. Москвы, невыполнение гражданами требований, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы, в том числе необеспечение режима самоизоляции, влечет наложение административного штрафа 4000 рублей. При повторном нарушении — 5000 рублей.

А если оформить пропуск на машину?

Конечно, в теории жители регионов, в которых введен пропускной режим, могут оформить пропуск для поездки на автомобиле. Поможет ли это избежать штрафа, если вы никуда не едете, а просто сидите в машине, зависит от расторопности конкретного стража правопорядка, который вам попадется. Ну а если вы еще решили и злоупотребить алкоголем, то такой пропуск окажет вам медвежью услугу.

Немало случаев, когда сидящих за рулем припаркованного «бара на колесах» граждан наказывали гаишники. За что? За управление автомобилем в состоянии опьянения! Согласно ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, за это полагается штраф 30 000 рублей и лишение прав на 1,5–2 года. Точно такие же последствия грозят при отказе от медицинского освидетельствования. Как показывает практика, доказать в суде, что вы не управляли транспортным средством, а всего-навсего распивали внутри машины спиртные напитки, для автомобилистов маловероятно — суды чаще поддерживают позицию сотрудников ГИБДД.

Бывалые советуют при таких посиделках не заводить мотор, оставлять водительское кресло незанятым и записывать происходящее на видеорегистратор. Все это, вероятно, поможет избежать лишения прав. Но не штрафа за нарушение самоизоляции. Так что лучше не рисковать. Цените время, которое вы можете провести с близкими.