Сегодня, в 16:53 Четверо подростков угнали маршрутку и врезались в грузовик Зачинщиком стал восьмиклассник, внимание которого привлекла припаркованная ГАЗель.
Материалы по теме
Инцидент произошел на улице Пекинской в Уфе. На дворе потеплело, и четверо подростков решили прогуляться по городу. Они шли мимо припаркованной ГАЗели, и открытые окна машины привлекли их внимание. Самый младший из ребят, 15-летний парнишка, легко смог попасть в салон автомобиля через окно. Не обнаружив в машине ничего ценного, ребята решили прокатиться по городу. За руль пассажирской ГАЗели сел ученик восьмого класса, поскольку он единственный умел управлять автомобилем.
Катание на микроавтобусе закончилось аварией — ГАЗель под управлением подростка попала в ДТП, столкнувшись с грузовиком. Испуганные подростки бросили машину и убежали. Позже полиция разыскала угонщика и доставила в отделение.
«В настоящее время по данному факту принимается процессуальное решение», — говорится в сообщении пресс-службы МВД Башкирии.
Фото: Depositphotos
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter