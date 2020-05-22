Четверо подростков угнали маршрутку и врезались в грузовик

13 вазовских «десяток», о которых никто не знает

Вазовская «десятка», она же — ВАЗ-2110 — первый массовый автомобиль, с которым завод вошел в ХХI век. Однако помимо массовых, всем известных модификаций семейство со временем обросло редкими, а иногда так и оставшимися опытными образцами версиями.