Российские модели Datsun снова подорожали

Вслед за моделями Lada, с которыми Datsun делит производственную площадку в Тольятти.

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Обе модели в российской линейке бренда Datsun сменили ценники. Подорожание составило от 5000 до 11 000 рублей в зависимости от комплектации, то есть от 0,9 до 1,8% прежней цены, сообщает ресурс Цена Авто. Седан Datsun on-DO в базовой комплектации теперь обойдется в 516 000 рублей, а топ-версия этой модели — в 692 000 рублей.

Цена на хэтчбек mi-DO стартует от 539 000 рублей, а в максимальной комплектации машина обойдется в 715 000 рублей. Напомним, обе модели оснащаются 1,6-литровыми двигателями мощностью 87 или 106 л.с., работающими в паре с 5-ступенчатой механикой или 4-ступенчатым автоматом. Для седанов on-DO предлагается семь уровней оснащения, для хэтчбеков mi-DO — шесть.

До этого автомобили Datsun дорожали на 5000 рублей в апреле текущего года, почти одновременно с моделями Lada, с которыми Datsun делят производственную площадку в Тольятти.

Lada с того времени дорожала еще раз — это случилось в мае.

Фото: Datsun