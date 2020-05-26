Подписан закон об индивидуальных тарифах ОСАГО

На официальном портале правовой информации опубликован подписанный президентом Владимиром Путиным закон, предусматривающий индивидуальные тарифы ОСАГО.

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Ценообразование полисов ОСАГО изменится, что позволит страховщикам предлагать клиентам индивидуальные скидки и конкурировать друг с другом. Соответствующий законопроект был принят Госдумой в третьем чтении 13 мая и подписан 25 мая президентом РФ.

На стоимость полисов будут влиять личностные характеристики водителей. При этом станет учитываться даже то, соблюдают ли автомобилисты правила дорожного движения. Таким образом, страховщики будут самостоятельно устанавливать базовые ставки тарифов страхования в пределах установленных Банком России значений. То есть ограничение на максимальный размер страховой премии сохраняется, а на сайте каждой страховой компании должен появиться калькулятор расчета стоимости полиса ОСАГО.

Напомним, что в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года автовладельцы могут приобретать полисы страхования ОСАГО без диагностических карт, но если не предъявят ее позже, страховщик будет вправе взыскать со страхователя сумму, выплаченную потерпевшему в ДТП, если оно произойдет.

О распространенных заблуждениях автовладельцев в отношении ОСАГО читайте здесь.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС