Новые меры господдержки при покупке авто вступают в силу с 1 июня

Выделенных на новые программы средств хватит только на лето — до осени 2020 года.

Материалы по теме Минфин не хочет давать деньги автопрому. Ему и так много дали

Согласно нововведению, с 1 июня 2020 года на льготные условия покупки новых автомобилей могут рассчитывать еще две категории граждан. Напомним, что таким образом будут дополнены уже действующие программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», об особенностях которых мы писали в отдельном материале.

Теперь на 10-процентную скидку на новую машину при покупке ее в кредит могут претендовать работники системы здравоохранения, принимающие участие в деле борьбы с пандемией, вызванной коронавирусом.

Также скидку 10% получат те покупатели автомобилей в кредит, которые сдадут свою старую машину возрастом от 6 лет в трейд-ин. Дополнительное условие — владеть автомобилем с пробегом покупатель должен не менее одного года.

Стоимость приобретаемого автомобиля все еще не должна превышать одного миллиона рублей, хотя в Минпромторге уже работают над увеличением суммы до 1,5 млн рублей.

На две дополнительные программы правительство выделило 7 млрд рублей. Напомним, что на программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» было выделено 10 млрд рублей. Этих средств хватит минимум на 150 тысяч продаваемых машин — ориентируясь на объемы продаж, можно предположить, что деньги закончатся к осени.

Все большее количество покупателей останавливают свой выбор на машинах стоимостью до 1 млн рублей, предпочитая отечественные бренды.

Фото: ИТАР-ТАСС/Антон Тушин