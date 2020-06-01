Как устроить дрифт на Toyota Supra из бумаги

Некоторые препятствия оказались для участников фатальными — до финиша доберутся не все...

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Вы, конечно, знаете, что в эпоху самоизоляции Toyota подготовила поклонникам марки классное развлечение — бумажные копии своих моделей? Знают об этом и в известной команде по дрифтингу — Papadakis Racing. Правда, их модель — эксклюзив: точная копия автомобиля Rockstar Energy Drink Toyota GR Sup, которую к сезону-2020 собрали в команде.

Компанию ей составило еще одно детище Papadakis Racing — 1000-сильная Toyota Corolla образца 2019 года, тоже из бумаги, разумеется. А дополнили пелетон десяток спортивных Toyota GT86. Наивный директор думал, что он всего лишь склеит модельки из бумаги, чтобы поставить на полку, но едва он вышел за дверь, из-под бумажных колес повалил ватный дым! Это стоп-моушн — жанр мультфильма, где каждый кадр видео выстраивается и фотографируется отдельно.

Трасса пролегла среди деталей подвесок и двигателей, станков и приспособлений в гараже команды, и некоторые препятствия оказались для участников фатальными — до финиша доберутся не все... Будем надеяться, что эта милая мечта о дрифте скоро воплотится, и в 2020-м всё же состоятся сезоны и международной серии Formula Drift, и отечественной Russian Drift Series.

Ну а пока — дрифтим на бумажной Тойоте, в соперники которой можно взять пару-тройку бумажных спорткаров Mazda.

Фото: скриншот YouTube, канал PapadakisRacing