Протесты по всем Штатам из-за убийства Джорджа Флойда наносят колоссальные убытки экономике страны. Участники выступлений уже грабят местные магазины, в том числе дилерские центры.

В США пока не могут справиться с массовыми протестами, вызванными убийством полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Протесты переросли в беспорядки и погромы. Громят, в том числе, и авторитейл — мишень для вандалов и мародеров привлекательная, больше всего досталось дилерским центрам Калифорнии, где из автосалона Fiat Chrysler в городе Сан-Леандро было похищено более 70 автомобилей.

Владелец дилерского центра Карлос Идальго говорит, что мародерство началось в магазинах через улицу в 7:30 вечера в воскресенье, а несколько часов спустя перекинулось на его сторону. К 22:30 из салона были украдены автомобили на сумму почти 2,7 млн долларов.

«О, это была просто зона военных действий», — рассказал Идальго СМИ. Полиция с помощью слезоточивого газа разогнала протестующих, но в автосалоне, после их ухода, он увидел лишь разбитые машины, а более 70 вообще пропали.

Dodge Challenger Hellcats

Были похищены внедорожники, пикапы, зарядные устройства и спорткары Dodge Challenger Hellcats стоимостью свыше 100 тыс. долларов.

«Полиция была перегружена работой в другом месте, и у грабителей оказалось около пяти часов, чтобы порезвиться в автосалоне», — сказал Идальго.

Угонять машины вообще не имеет смысла, отмечает бизнесмен. Все краденые автомобили оснащены трекерами местоположения, и двадцать из них уже обнаружены. Теперь владелец нанял вооруженную охрану для защиты автосалона от мародеров.

Пострадал не только город Сан-Леандро, досталось и Окленду, где под раздачу попал, в том числе, дилерский центр Mercedes-Benz. Вандалы крушили и разрисовывали краской из баллончиков новенькие C-Class, CLA и GLE, выставленные в шоу-руме, а суперкар Mercedes-AMG GT Coupe стоимостью 150 тысяч долларов вообще сожгли. Видимо, из чувства классовой неприязни. Цвет автомобиля не уточняется. Возможно, потому, что он был белый.

Кстати, маслкар Dodge Challenger SRT Hellcat находится на втором месте среди самых угоняемых машин.



Видео: YouTube