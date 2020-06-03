Вчера, в 17:03 В Америке разграбили автосалоны — там продавались белые машины Протесты по всем Штатам из-за убийства Джорджа Флойда наносят колоссальные убытки экономике страны. Участники выступлений уже грабят местные магазины, в том числе дилерские центры.
В США пока не могут справиться с массовыми протестами, вызванными убийством полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Протесты переросли в беспорядки и погромы. Громят, в том числе, и авторитейл — мишень для вандалов и мародеров привлекательная, больше всего досталось дилерским центрам Калифорнии, где из автосалона Fiat Chrysler в городе Сан-Леандро было похищено более 70 автомобилей.
Владелец дилерского центра Карлос Идальго говорит, что мародерство началось в магазинах через улицу в 7:30 вечера в воскресенье, а несколько часов спустя перекинулось на его сторону. К 22:30 из салона были украдены автомобили на сумму почти 2,7 млн долларов.
«О, это была просто зона военных действий», — рассказал Идальго СМИ. Полиция с помощью слезоточивого газа разогнала протестующих, но в автосалоне, после их ухода, он увидел лишь разбитые машины, а более 70 вообще пропали.
Dodge Challenger Hellcats
Dodge Challenger Hellcats
Были похищены внедорожники, пикапы, зарядные устройства и спорткары Dodge Challenger Hellcats стоимостью свыше 100 тыс. долларов.
«Полиция была перегружена работой в другом месте, и у грабителей оказалось около пяти часов, чтобы порезвиться в автосалоне», — сказал Идальго.
Угонять машины вообще не имеет смысла, отмечает бизнесмен. Все краденые автомобили оснащены трекерами местоположения, и двадцать из них уже обнаружены. Теперь владелец нанял вооруженную охрану для защиты автосалона от мародеров.
Пострадал не только город Сан-Леандро, досталось и Окленду, где под раздачу попал, в том числе, дилерский центр Mercedes-Benz. Вандалы крушили и разрисовывали краской из баллончиков новенькие C-Class, CLA и GLE, выставленные в шоу-руме, а суперкар Mercedes-AMG GT Coupe стоимостью 150 тысяч долларов вообще сожгли. Видимо, из чувства классовой неприязни. Цвет автомобиля не уточняется. Возможно, потому, что он был белый.
Видео: YouTube
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