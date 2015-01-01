Обновление Лады: другое освещение салона и блок ЭРА-ГЛОНАСС

Блок освещения отличается от нынешних и по виду, и по функционалу.

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Патентные изображения нового блока освещения салона для автомобилей производства АВТОВАЗа опубликованы на сайте Федерального института промышленной собственности. Блок имеет кнопку SOS и микрофон, входящие в состав системы экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС.

Блоки такого типа АВТОВАЗ уже использует. С 2015 года ЭРА-ГЛОНАСС устанавливается на автомобили Lada Vesta и Xray, а в настоящий момент система также применена на моделях Largus, Granta и почти на всех комплектациях Lada 4x4. Но новый блок освещения отличается от нынешних и по виду, и по функционалу.

Сейчас на модели Vesta и Xray ставятся блоки, в которых есть возможность включить общий для первого ряда кресел свет, а также отдельно подсветить левую и правую зоны в передней части салона. У Гранты, Ларгуса и внедорожника Lada 4x4 блок освещения проще — на нем лишь один центральный элемент освещения. Что касается нового узла, то в нем не будет секции с «общим» светом — на фото мы видим два индивидуальных плафона и две клавиши включения.

Пока неизвестно, на какие модели планируется устанавливать новый блок освещения.

В ближайших планах обновлений у АВТОВАЗа — Lada Vesta FL (то есть фейслифт), а также Largus FL, по которому уже известен список изменений, и Lada Niva, которая пока обойдется без серьезного освежения внешности.

Фото: Роспатент