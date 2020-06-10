В ОАЭ живут богато. Даже свалки. Здесь есть Ferrari, Mercedes-AMG, Rolls-Royce, Bentley — все, что угодно.

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Не все автомобили на свалках повреждены. Некоторые из них попали сюда из-за неплатежеспособности владельцев — их конфискуют и выставляют на аукцион.

Судя по степени ущерба, некоторые экземпляры многое повидали. Наприер, G63 с крышей, похожей на Пизанскую башню. Есть также CLA со снесенной правой стороной. Раскрытые подушки безопасности здесь — это норма.

Но не всё так плохо. Есть прекрасная Ferrari 612 Scaglietti, в которой владелец оставил немного денег (500 AED — это более 9 тысяч рублей) в солнцезащитном козырьке со стороны пассажира.

Практически новый AMG G63 оказался здесь, вероятно, из-за банкротства владельца. То же самое можно сказать и о белом Ferrari California T. Машины с этой свалки продаются на интернет-аукционе по относительно скромным ценам.

Шокирующее видео с автосвалки Дубая — вы что выкидываете?! В ОАЭ живут богато. Даже свалки. Здесь есть Ferrari, Mercedes-AMG, Rolls-Royce, Bentley — все, что угодно. Шокирующее видео с автосвалки Дубая — вы что выкидываете?!

Страсть к дорогим автомобилям испытывают и в столичном ЦОДД.

Фото, видео: YouTube