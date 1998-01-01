Kia показала первое изображение нового минивэна Carnival

Продажи в Корее начнутся в третьем квартале 2020 года, решение о поставках в Россию пока не принято.

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Пресс-служба корейской марки распространила первый рендер четвертого поколения минивэна Carnival, известного в некоторых странах как Sedona. В сообщении уточняется, что на представленном изображении — версия для рынка Кореи, однако суть отличий не раскрывается.

Новый Карнивал позиционируется как минивэн для молодых семей, сочетающий инновации, универсальность и стиль. Обещают, что машина, унаследовав все лучшее от предыдущих поколений, станет более солидной и стильной, с футуристичными штрихами и некоторыми чертами кроссовера. Дизайнеры нового поколения используют термин Grand Utility Vehicle, «большой универсальный автомобиль», а стиль, в котором сделан Карнивал, называют «симфонической архитектурой».

На рендере мы видим уже ставшую классической для автомобилей Kia «улыбку тигра» в решетке радиатора, объединенную с головной оптикой, в которой широко используются светодиоды. Задние двери, судя по расположению ручек, будут сдвижными. Данных о габаритах пока нет, но пропорции говорят о том, что новый Carnival получился довольно крупным автомобилем.

В начале 2000-х годов Carnival первого поколения выпускался на калининградском «Автоторе». С 1998 года Kia продала во всем мире более двух миллионов минивэнов. Но в РФ Карнивал третьего поколения не продается. Появится ли у нас четвертое поколение, пока неясно: пресс-служба бренда отмечает, что вопрос о поставках в Россию сейчас изучается. Продажи в Корее начнутся в третьем квартале 2020 года.