В продажу обновленный городской автомобиль должен поступить осенью 2020 года.

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Kia опубликовала официальную информацию о европейской версии обновленного Picanto. Он поступит в продажу в конце текущего года и будет предлагаться с двумя бензиновыми двигателями на выбор объемом 1 литр и мощностью 67 и 100 лошадиных сил.

Также хэтчбек получит новую роботизированную коробку передач, которая заменит традиционную автоматическую коробку.

Отличить обновленную модель можно по слегка измененной передней части с новыми светодиодными фарами и спортивным бампером, а также по хромированной отделке противотуманных фар.

Сзади произошли те же изменения: обновились фонари и появился небольшой диффузор со встроенными двойными патрубками выхлопной системы. Также автомобиль получил новые 16-дюймовые колеса и хромированную отделку дверей.

В салоне появилась обновленная информационно-развлекательная система с 8-дюймовым дисплеем и функцией Bluetooth Multi Connection, которая позволяет подключать к ней два устройства одновременно. Панель приборов получила 4,4-дюймовый дисплей.

Стоимость на обновленный Киа Пиканто в Южной Корее, который там продается под названием Morning Urban, начинаются от 11 950 000 вон (около 674 тысяч рублей по текущему курсу). В России дорестайлинговый Пиканто предлагается по цене от 689 900 рублей, что на 105 тысяч рублей меньше, чем стоимость Киа Рио.

Также в этом году появятся новые Kia Sorento и Mohave.

Фото: Kia