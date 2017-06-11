Kia обновила Picanto — новые моторы, коробка и облик — журнал За рулем

Kia обновила Picanto — новые моторы, коробка и облик

В продажу обновленный городской автомобиль должен поступить осенью 2020 года.

Kia Picanto
Kia Picanto

Kia > Picanto

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Kia опубликовала официальную информацию о европейской версии обновленного Picanto. Он поступит в продажу в конце текущего года и будет предлагаться с двумя бензиновыми двигателями на выбор объемом 1 литр и мощностью 67 и 100 лошадиных сил.

Также хэтчбек получит новую роботизированную коробку передач, которая заменит традиционную автоматическую коробку.

Отличить обновленную модель можно по слегка измененной передней части с новыми светодиодными фарами и спортивным бампером, а также по хромированной отделке противотуманных фар.

Сзади произошли те же изменения: обновились фонари и появился небольшой диффузор со встроенными двойными патрубками выхлопной системы. Также автомобиль получил новые 16-дюймовые колеса и хромированную отделку дверей.

В салоне появилась обновленная информационно-развлекательная система с 8-дюймовым дисплеем и функцией Bluetooth Multi Connection, которая позволяет подключать к ней два устройства одновременно. Панель приборов получила 4,4-дюймовый дисплей.

Стоимость на обновленный Киа Пиканто в Южной Корее, который там продается под названием Morning Urban, начинаются от 11 950 000 вон (около 674 тысяч рублей по текущему курсу). В России дорестайлинговый Пиканто предлагается по цене от 689 900 рублей, что на 105 тысяч рублей меньше, чем стоимость Киа Рио.

Фото: Kia

Kia обновила Picanto — новые моторы, коробка и облик

В продажу обновленный городской автомобиль должен поступить осенью 2020 года.

Kia обновила Picanto — новые моторы, коробка и облик — фото 1137815Kia обновила Picanto — новые моторы, коробка и облик — фото 1137814Kia обновила Picanto — новые моторы, коробка и облик — фото 1137816Kia обновила Picanto — новые моторы, коробка и облик
Kia обновила Picanto — новые моторы, коробка и облик

В продажу обновленный городской автомобиль должен поступить осенью 2020 года.

Kia обновила Picanto — новые моторы, коробка и облик — фото 1137816Kia обновила Picanto — новые моторы, коробка и облик — фото 1137815Kia обновила Picanto — новые моторы, коробка и облик — фото 1137814Kia обновила Picanto — новые моторы, коробка и облик
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Отзывы о Kia Picanto (1)

Kia 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

На днях купил жене пиканто 2017. До этого была пиканто 2012. Совершенно другая машина. Стала намного комфортнее. Порадовал движок DONC .

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