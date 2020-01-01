Новое поколение Chery Tiggo 7 в России появится осенью

В Китае оно продается в двух версиях — простой и Pro.

Материалы по теме 197 сил и «дорогой» дизайн: летом появится Chery Tiggo 7 Pro

Кроссовер Chery Tiggo 7 Pro выйдет на российский рынок в третьем квартале 2020 года — такую информацию озвучил российский офис бренда. Ранее неофициально говорилось о лете. В Chery позиционируют кроссовер как новое поколение кроссовера Tiggo 7.

Для России это действительно так — сейчас у нас продается Tiggo 7 первой генерации. В Китае второе поколение есть в двух вариантах — Tiggo 7 и Tiggo 7 Pro. От обычной «семерки» кроссовер с дополнением Pro в названии отличается цифровой приборкой, большим экраном мультимедийной системы, джойстиком вместо привычного селектора трансмиссии и некоторыми акцентами в экстерьере.

Опционально доступны системы стабилизации, автоматического торможения, панорамная крыша, двухзонный климат-контроль и кожаный салон. Силовой агрегат — 1,6-литровый 197-сильный турбодвигатель и 7-ступенчатый робот Getrag.

Однако какой будет российская спецификация, пока неизвестно. Цены и комплектации огласят ближе к старту продаж.

В ближайшее время станут известны и сроки появления кроссовера люкс-бренда Chery — CHERYEXEED TXL.

Фото: Chery