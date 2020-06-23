Самые большие машины в сравнении с Tesla Cybertruck (три видео)

Новинку Теслы сравнили не только с другими пикапами, но и с кроссоверами, а также с легковыми автомобилями. Он огромен, но есть модели и побольше.

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Казалось бы, полностью электрический пикап должен быть меньше конкурентов, что гарантировало бы большой запас хода. Но в Тесле решили, что чем больше машина, чем больше аккумуляторов в нее поместится. В результате Cybertruck оказался гигантом.

Youtube—канал Trending Owl сравнил размеры Tesla Cybertruck с более чем тридцатью современными пикапами, включая Ford F-150, Ram 1500, Chevrolet Silverado и многие другие.

При сравнении еще не поступившего в продажу автомобиля с будущими конкурентами можно ошибиться, так как габариты и оснащение пикапа может измениться. Пока же сравнение идет с прототипом, представленным Илоном Маском в конце 2019 года.

Автомобиль оказался неординарным, но, несмотря на это, в первые же два дня после премьеры на него было получено почти 150 тысяч предзаказов. Причем наибольшим спросом пользовались двухмоторная версия (42% заявок) и топовая трехмоторная (41% заявок). Базовый одномоторный вариант заказали лишь 17% потенциальных покупателей.

Ситуация напоминает предзаказ ё-мобиля, когда в очередь на еще не готовую к производству новинку выстроились сотни тысяч людей. Но есть существенное отличие — в очереди на Cybertruck каждый заплатил 100 долларов. В случае с ё-мобилем предоплата не взималась.

В любом случае, приятно видеть Cybertruck на фоне множества современных автомобилей, что позволяет представить машину в городском потоке. Он определенно большой, но, кажется, не настолько, как мы предполагали ранее. Маск заявлял, что Tesla планирует немного уменьшить габариты электропикапа. Но затем эти слова были опровергнуты. Кто знает, может бизнесмен снова передумает.

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Фото, видео: Trending Owl