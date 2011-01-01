Обновился фастбэк VW Arteon. И появился универсал

Расширение вариантов этой модели произошло впервые.

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Компания Volkswagen опубликовала изображения обновленного фастбека Arteon, которого от прежнего можно отличить по иной пластике бамперов, и одновременно с этим представила новую версию модели — Arteon Shooting Brake, спортивный универсал с заниженной линией крыши.

Расширение линейки модификаций произошло впервые — с 2017 года автомобиль выпускался в одном типе кузова. У фастбека объем багажного отделения составляет 563 литра, а при сложенной спинке — 1557 литров. У шутинг-брейка эти же показатели составляют 565 и 1632 литра.

У обоих вариантов будут гибридные версии с возможностью движения на электротяге. Цифры запаса хода не называются, но указано, что с нулевыми выбросами можно будет двигаться по обычным ежедневным маршрутам. Флагманская версия Arteon R комплектуется системой R-Performance Torque Vectoring, умеющей распределять момент между отдельными колесами в повороте.

Также покупателям предложат новую систему Travel Assist, которая распознает дорожные знаки и реагирует на ограничения скорости, въезды в населенные пункты, кольца и перекрестки, а также включает удержание в полосе и экстренное торможение перед пешеходами. Опциональная камера заднего вида теперь имеет угол обзора 170 градусов (ранее было 90) и спецрежим с графикой для присоединения прицепа.

Управление климатическим блоком теперь сенсорное, как и клавиши на новом мультируле. Мультимедийная система поддерживает беспроводную интеграцию со смартфонами через Apple CarPlay и Android Auto. В качестве опции на обоих типах кузова будет доступна 700-ваттная аудиосистема Harman Kardon. Подсветку салона можно будет заказать в одном из 30 вариантов.

Уже есть официальные данные о том, что Arteon приедет в Россию, но пока лишь в кузове фастбек.

Фото: Volkswagen