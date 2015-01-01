В целях безопасности 43% россиян решили реже пользоваться общественным транспортом.

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Угроза заражения коронавирусом повысила привлекательность личного транспорта для жителей страны, выяснили с помощью опроса эксперты Aвито.Авто.

9% отметили, что раньше они не предполагали покупку личного автомобиля, а теперь изменили свое решение. Больше всего таких «перекрасившихся» в Волгограде (13% респондентов), Ростове-на-Дону и Красноярске (по 11%). Чаще других задумывается о покупке личного автомобиля молодежь (18–24 года — 14% респондентов этой группы).

3% россиян отметили, что до пандемии коронавируса планировали отказаться от личного автомобиля, но эпидемиологическая ситуация заставила их изменить намерения, и они оставят машину. Причем больше всего таких в Москве и Самаре — по 5%.

22% опрошенных сообщили, что у них есть автомобиль, но теперь они собираются пользоваться им чаще. Больше всего таких в возрасте 35–54, превалируют жители приволжских городов Нижнего Новгорода (35% респондентов) и Казани (34%).

В Авито Авто отмечают, что рост интереса к личному транспорту во время пандемии — мировой тренд: люди боятся заразиться, и им надоело постоянно думать над соблюдением социальной дистанции.

Что касается использования общественного транспорта, то тут тоже произошли изменения. Так, 43% респондентов планирует реже ездить в общественном транспорте в целях безопасности. Больше всех опасаются общественного транспорта воронежцы (62%) и нижегородцы (59%).

Любопытно, что среди россиян старше 55 лет только 40% планируют реже ездить в общественном транспорте, а 51% вернулись к прежней частоте поездок сразу же после снятия ограничений. Среди респондентов 18–34 лет 46% предпочитают личный автомобиль общественному транспорту.

В опросе приняли участие 10 тысяч человек, у 63% из них в семье есть хотя бы одна машина.

Потихоньку восстановился спрос на автомобильные холодильники, телевизоры, навигаторы, видеорегистраторы и другие автотовары. А это значит, что россияне готовятся к путешествиям!



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