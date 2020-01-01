В России готовят водительские права нового образца

МВД предлагает дополнить данные, которые вносят в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в водительское удостоверение.

Надпись на русском «Водительское удостоверение» предлагается дополнить надписями DRIVING LICENCE и PERMIS DE CONDUIRE (водительские права на английском и французском языках). Надписи выполняются сиреневым цветом и размещаются в три строки. Стоит отметить, что на правах нового образца, которые выдают с 2019 года, такие надписи и так есть, просто они, видимо, не закреплены законодательно.

Также предлагается изменить инструкцию о выдаче разрешений на установку устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов.

В свидетельстве о регистрации транспортных средств, поставленных на учет на ограниченный срок, нужно будет указывать сведения о мощности двигателя и сроке госрегистрации.

А в ПТС уточнят перечень данных, вносимых в графу «Особые отметки», и оформлять этот документ после утраты будут по новым правилам. Данное изменение с 1 ноября 2020 года коснется владельцев автомобилей, не состоявших ранее на госучете.

Сейчас проект приказа проходит процедуру оценки и общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации.

Права приостановили, но не забрали. А что будет, если все-таки сесть за руль? Отвечает глава ГИБДД Михаил Черников.



Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС