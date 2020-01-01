АВТОВАЗ запатентовал мультируль для новых моделей

Главная интрига в том, какая модель получит его первой.

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Отечественный производитель зарегистрировал внешний вид рулевого колеса для новых моделей Lada — патентные изображения опубликованы в открытой базе Федерального института промышленной собственности. Кроме того, АВТОВАЗ запатентовал и облицовку селектора автоматической трансмиссии.

И если такая рамка селектора уже применяется на комплектациях Весты с японским вариатором Jatco, то представленные варианты мультируля — новые. Вариантов два: с кнопками только на правой спице для простых комплектаций и с кнопками на обеих спицах для топ-версий (на фото). Дизайном и общей компоновкой они напоминают те, что сейчас применяются на моделях Vesta и XRAY, но различия заметны невооруженным глазом.

Спицы руля стали более широкими и плоскими, клавиши чуть укрупнились, а их количество возросло. Если сравнивать с рулем нынешней Весты, вместо двух клавиш, отвечающих за начало и конец телефонного разговора на правой спице, теперь одна на левой (одна «трубка» сейчас у руля XRAY, только расположена она тоже справа), а над ней появилась кнопка громкой связи. Среди вероятных вариантов ее использования может быть та же телефонная связь или голосовое управление мультимедийной системой с сервисами Яндекс.Авто.

Очевидно, что новое рулевое колесо получит проект Vesta FL, но его реализация отложена до 2021 года. Другой возможный кандидат — XRAY, на который руль попадет в рамках грядущего обновления, но его сроки неизвестны. И есть еще одна модель, которая может примерить этот мультируль, причем в ближайшем будущем — это Lada Largus FL.

По предварительным данным, у него должен быть руль от XRAY Cross, суть точно такой же руль, как у XRAY и Vesta, но с обогревом.

Фото: Роспатент