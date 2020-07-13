Nissan готовится к запуску серийной версии электрического кроссовера Ariya. Премьера уже через два дня!

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В лучших традициях современного автомобилестроения японская марка хочет насладиться предвкушением появления нового кроссовера и выложила видео Ariya на своем канале YouTube.

Рассмотреть там можно мало что, но все же. Во-первых, Nissan демонстрирует производственный логотип Ariya, а во-вторых, новый золотистый оттенок, созданный специально для этой модели.

На глаз мы можем оценить габариты модели и заметить, что конфигурация фар Ariya выполнена в рамках концепта, но слегка упрощена, что, впрочем, и происходит обычно при создании серийной модели. А вот светодиод, который проходит через заднюю дверь и соединяет фонари, оставили и на серийной модели, как заметно на видеотизере.

Nissan также впервые объявил точное время, когда Ariya будет представлена ​​15 июля — 5:00 по Гринвичу (8 часов по мск).

Ariya станет началом воплощения новой глобальной стратегии Nissan и готовится конкурировать с Ford Mustang Mach-E и Tesla Model Y.

Новый Nissan Ariya: последнее предсерийное видео Nissan готовится к запуску серийной версии электрического кроссовера Ariya. Премьера уже через два дня! Новый Nissan Ariya: последнее предсерийное видео

Ожидается, что внешне кроссовер будет мало отличаться от предсерийного образца, разве что ему чуть смягчат и упростят линии кузова.

Видео: Nissan