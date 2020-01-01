Дилеры начали выдавать автомобильные номера

С 1 января у дилеров появилась возможность ставить на учет новые машины прямо в автосалоне. Для этого ритейлеру нужно обучить сотрудников, получить статус специализированной организации, купить оборудование для оформления пакета документов и передачи его в ГИБДД через портал Госуслуг.
Если все условия выполнены, свидетельство о регистрации (СТС) и номера на машину автовладельцу могут выдать прямо в салоне, и стоит услуга недорого — ФАС ограничил ее на уровне 500 рублей.
Дилеры неохотно взялись за выдачу номеров, однако изначально было понятно, что такие решение принимается не для обогащения ритейлеров, а для удобства клиентов, а дилеры, таким образом, могут получить конкурентное преимущество.
Из-за карантина сроки предоставления услуги сдвинулись, но уже с прошлой недели автомобильные номера стали выдавать в «Рольфе», «Автомире», Favorit Motors и Автоспеццентре, сообщает РИА Новости. При этом дилеры признаются, что их работа с трудом окупается, ценовая планка установлено очень жесткая.
«За рулем» обратился за комментарием в ГК «АвтоСпецЦентр»:
В начале года услуга не оказывалась из-за отсутствия механизма взаимодействия с Госавтоинспекцией. Во время карантина, введенного из-за пандемии, выдача госзнаков была не востребована в связи с закрытием автосалонов и отсутствием продаж. На данный момент процедура постановки на учет в ГИБДД не налажена окончательно. Нет прописанной методики взаимодействия дилеров и сотрудников МВД, а дилерам необходимы точные рекомендации, — ответили в пресс-службе компании.
- С января этого года вступил в силу закон, согласно которому номера у их изготовителей автовладельцы могут получать и сами.
Фото: Андрей Никеричев/ АГН «Москва»