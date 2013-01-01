Три знаменитых авто одного мошенника выставлены на аукцион

Машины являются репликами автомобилей, снявшихся в культовых фильмах.

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По данным Министерства юстиции США, Райан Шеридан владел и управлял центрами Braking Point Recovery Centers в Огайо, где проходили реабилитацию люди с алкогольной и наркотической зависимостью, и выставил счет правительству на сумму 48 млн долларов за услуги. Однако многие из этих услуг «не предоставлялись, не были необходимы по медицинским показаниям, не имели надлежащей документации или имели другие проблемы». Но рассказ не о нем, а о том, что нашли в гараже у мошенника.

Во-первых, Бэтмобиль из фильма 1989 года. В основе машины — заднеприводный Chevrolet Caprice Classic 1995 года выпуска, оснащенный 5,7-литровым двигателем V8.

Во-вторых, Cadillac 1959 года, который был переделан в машину охотников за привидениями Ecto-1.

В-третьих, DeLorean 1981 года, оформленный в точности, как оригинальный спорткар из трилогии «Назад в будущее».

Автомобили будут проданы на аукционе Skipco 1 августа, трансляция которого будет вестись в прямом эфире, ставки можно делать онлайн.

«Эти три роскошных автомобиля являются примером незаконно полученных доходов, которые Райан Шеридан украл у Medicare и, следовательно, американских налогоплательщиков», — сказал маршал США Пит Эллиотт из Северного округа Огайо.

В мире существует много необычных автомобилей. Например, есть даже бронированный Смарт...

Фото: Skipco