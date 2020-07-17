Новый купе-кроссовер Geely в России получит имя Tugella

Материалы по теме В 2020 году Geely привезет в Россию новое кросс-купе FY-11

Рассекречено название китайского кросс-купе, ожидающего старта продаж в РФ — как и сообщалось ранее, оно начинается с буквы «Т», пишут Китайские автомобили. На других рынках эта модель носит имена FY11 и Azkarra, но в России имя будет оригинальным — Tugella.

У машины будет на выбор два силовых агрегата, причем старший 2-литровый дефорсирован с 237 до 199 л.с., что более выгодно с точки зрения транспортного налога, однако динамика оригинальных машин на уровне 6,8 секунды до «сотни» с такой оптимизацией будет недостижима. Топовый двигатель работает в паре с 8-ступенчатым автоматом Aisin. Привод у различных версий — передний или полный.

Каким будет базовый мотор — неизвестно, но не исключено, что им окажется 1,5-литровый 177-сильный турбодвигатель, известный по компакт-кроссу Coolray. В азиатских странах продаются и гибридные версии, но их в Россию, скорее всего, пока не привезут.

По предварительным данным, российские продажи должны начаться уже в сентябре .

Фото: Geely