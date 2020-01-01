Они обесцениваются быстрее всех: шесть премиум-седанов

На вторичном рынке можно купить относительно свежий трехлетний премиальный автомобиль за половину его стоимости — по цене новой машины гольф-класса или городского кроссовера.

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По данным iSeeCars, автомобили в среднем теряют чуть более 39% своей стоимости через три года эксплуатации. Но некоторые машины за этот же срок становятся дешевле более чем в два раза.

По словам генерального директора iSeeCars Фонга Ли, три года — оптимальный возраст для покупателей подержанных автомобилей, потому что они уже значительно потеряли в цене, но при этом оснащены всеми современными системами и находятся в хорошем состоянии.

Также компания назвала модели премиальных полноразмерных седанов, которые обесцениваются за три года больше других. Мы создали свой список подержанных премиум-седанов, обесценивающихся сильнее других моделей. Итак, какую статусную модель в возрасте трех лет можно купить по цене городского кроссовера.

Audi A4 и Infiniti Q50 теряют в первые три года владения 51% стоимости, поэтому купить их можно за 1,2–1,3 млн рублей. BMW 3-й серии обойдется примерно на 100 тысяч дороже. Mercedes-Benz Е-класса теряет более 55% своей стоимости и купить его через три года владения можно за 1,4–1,7 млн рублей. Доступным вариантом является и Volvo S60, теряющий 53% стоимости, благодаря чему купить его можно примерно за 1,3 млн рублей. Audi A6 способен за три года стать дешевле почти на 56%, а хороший экземпляр можно приобрести за 1,2–1,7 млн рублей.

На вторичном рынке наблюдается избыток автомобилей класса люкс, отмечает Фонг Ли. При этом спрос на них очень низкий — сегодня больше ценятся кроссоверы. Поэтому продавцы премиальных седанов, чтобы привлечь покупателей, вынуждены скидывать цену более чем в два раза.

Экономить на содержании автомобиля можно разными способами. Например, перепродавая машины с пробегом в течение года.

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