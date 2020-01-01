Mitsubishi прекратит выпуск Pajero в 2021 году

Компания в затяжном кризисе, хотя надежда все же есть.

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В следующем году компания Mitsubishi, ныне входящая в один альянс с Renault и Nissan и сосредоточившаяся на кроссоверах, планирует остановить производство модели Pajero, пишет ТАСС со ссылкой на издание Nikkei Asian Review. По информации источника, речь идет о закрытии целого завода Pajero Manufacturing в японской префектуре Гифу — предприятие выведут из действия в течение последующих трех лет.

Кроме полноразмерного внедорожника Pajero на этом дочернем предприятии собирают полноприводный минивэн Delica и кроссовер Outlander. Мощность завода — 63 000 автомобилей в год, что составляет 10% от суммарных производственных мощностей Mitsubishi. Закрыть завод пришлось в соответствии с планом оптимизации и сокращения издержек. Делика и Аутлендер будут собираться на других заводах, а вот с Паджеро принято решение распрощаться.

Уже сейчас внедорожник производится в Японии только на экспорт — выпуск машин для внутреннего рынка прекратили еще в прошлом году. Некогда Pajero принес компании мировую известность, но продажи четвертого поколения в последние годы шли на спад... Первое поколение дебютировало в 1981 году, с того времени в мире продано более 3,2 миллиона машин.

Ранее сообщалось, что в конце 2021 или начале 2022 года должно дебютировать пятое поколение Pajero.

Фото: Mitsubishi.