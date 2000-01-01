Завод полного цикла в Калининграде начнет выпуск BMW в 2021 году

Будут собирать почти все кроссоверы и «семерку» — всего 50 000 машин в год.

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Автотор готовится расширить свои производственные площади: к уже действующим корпусам в поселке имени А. Космодемьянского недалеко от Калининграда должен добавится еще один, для производства автомобилей BMW по полному циклу. Уже сейчас идет обшивка корпуса панелями и кровельные работы, сообщает сайт правительства Калининградской области.

В начале 2021 году должен начаться монтаж оборудования, а к 1 июля — сойти с конвейера первый автомобиль. На предприятии будут производить кроссоверы BMW X4, X5, X6 и X7, а также седаны 7 серии. Проектная мощность — 50 000 автомобилей в год. Кроме того, 15 000 сваренных и окрашенных кузовов можно будет поставлять на экспорт — на сборочные заводы BMW в других странах. Новый завод даст более 2000 рабочих мест, причем почти 900 — уже в 2021 году.

На имеющихся сейчас производственных мощностях Автотор может собирать до 250 000 автомобилей марок BMW, Genesis, Kia, Hyundai, но первый производственный комплекс со сваркой и окраской кузова, запущенный в 2013 году, позволяет выпускать по полному технологическому циклу лишь 50 000 машин в год. Новый производственный корпус позволит Автотору выполнить обязательства по локализации, прописанные в государственном специнвестконтракте (СПИК).

Текущий год по понятным причинам складывается для Автотора непросто: запущена сборка новейшего Kia K5, но вот производство BMW в июне пришлось останавливать , а в целом за год будет выпущено на 40% меньше автомобилей, чем в 2019-м.

Фото: ООО «Автотор Холдинг»/ТАСС