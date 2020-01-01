Kia Sonet: первые изображения нового кроссовера

Август — подтвержден! А вот ясности по рынкам сбыта по-прежнему нет.

Материалы по теме Опубликовано первое изображение кроссовера Kia Sonet

Индийское подразделение Kia Motors India опубликовало первые официальные изображения субкомпактного городского кроссовера Kia Sonet. И главное — озвучило дату мировой премьеры: она состоится 7 августа. В компании считают, что им удалось наделить маленький автомобиль (Сонет по габаритам сравним с Пиканто) «мускулистыми» чертами крупных кроссоверов и внедорожников.

Модель получит светодиодные фары, меж которых мы видим фирменную решетку в стиле «нос тигра» с характерной новой формой ячеек.

В салоне обещается 10,25-дюймовый сенсорный HD-экран с навигацией и технологией UVO Connected, цифровая приборная панель, мультируль, селектор выбора режима движения по разным покрытиям, объемный отсек для хранения смартфона. В топ-версиях у машины будет шесть подушек безопасности.

Платформу машина разделит с продающимся в Индии родственным, но менее брутальным по дизайну компактом Hyundai Venue. По неофициальным данным, в базе у Сонета будет 1,2-литровый бензиновый атмосферник, работающий в паре с 5-ступенчатой механикой. Будет и еще два мотора — 1,0-литровый бензиновый турбомотор и 1,5-литровый дизель, к обоим в пару полагается 6-ступенчатая МКП.

В компании намекали, что одна из механических коробок будет «интеллектуальной». Помимо этого, в пару бензиновому турбодвигателю прочат 7-ступенчатый робот DCT, который впоследствии может оказаться и на дизеле.

Официально в Kia Motors India пока не сообщают, где, кроме Индии, появится Sonet, а лишь подтверждают ранее звучавшую информацию о том, что кроссовер будет продаваться и за пределами страны на многих рынках мира, где присутствует бренд Kia.

Но точно известно, что этой машины не будет в Европе, а вот по России вопрос пока открытый.

Фото: Kia.