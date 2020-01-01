Топ-10 машин года с лучшими электронными системами

Жюри премии Wards Auto оценивает функциональность технологий и удобство пользования ими, в том числе на ходу.

Материалы по теме Мы подарили три Лады Весты. Вот кому они достались

Wards Auto составляет множество рейтингов и вручает премии в самых разных номинациях лучшим автомобилям. Не так давно, всего пять лет назад, машины стали оцениваться по технологичности и по удобству пользования различными системами.

Восемь судей из Детройта изучили 18 автомобилей, новые поколения которых недавно появились на рынке либо получили существенные обновления.

Наибольшее внимание при этом уделяется электронным системам. Судьи оценивают не их количество, а то, насколько хорошо они работают и насколько легко ими пользоваться. Это особенно актуально в движении, поскольку есть мнение, что современные технологии отвлекают водителя. Таким образом, оценивалось всё — от сенсорных экранов до систем помощи водителю.

Неудивительно, что в топ-10 номинантов на премию очень много кроссоверов и внедорожников. Это Audi Q7 и BMW X7, Mercedes-Benz CLA, Subaru Legacy и Hyundai Sonata, а также Kia Seltos, новый Chevrolet Trailblazer, Ford Escape, Toyota Highlander и Volkswagen Atlas Cross Sport. Пользование электронными системами этих машин удобно и не отвлекает водителей от дороги.

Одновременно выбирается и самый вредный внедорожник.

Фото: Kia