Эти машины оказались предсерийными и не имеют детальной документации.

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Росстандарт сообщает об отзыве на российском рынке 57 автомобилей Volkswagen моделей Tiguan, Touareg, Multivan, Amarok и Caddy, изготовленных в период с 2008 по 2018 годы, с VIN-кодами согласно приложению.

«Причиной отзыва транспортных средств является отсутствие детальной документации, подтверждающей их соответствие требованиям действующих технических регламентов, так как автомобили являлись предсерийными», — говорится в сообщении ведомства.

«Фольксваген Груп Рус» проинформирует владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр.

Владельцы могут и самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код своего автомобиля с прилагаемым перечнем (файл во вкладке «Документы» на сайте Росстандарта), либо воспользоваться интерактивным поиском (easy.gost.ru).

Все транспортные средства, подпадающие под отзыв, подлежат выкупу у владельцев и последующей утилизации. Эксплуатация предсерийных машин запрещена законодательством.

Большинство хозяев участвующих в сервисных кампаниях автомобилей не приезжают в сервис, но законодатели придумали, как с этим бороться.



Фото: ТАСС/DPA