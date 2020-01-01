Land Rover не смог предотвратить создание клона Дефендера

Этот давний спор, как ни странно, суд разрешил в пользу новичка в автомобилестроении, посчитав, что облик новинки не вполне повторяет дизайн «донора».

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Британский суд в ущерб производителю Jaguar Land Rover постановил, что новичку в автомобилестроении, компании Ineos Automotive, разрешается построить свою новую версию Дефендера под названием Grenadier в запланированном дизайне.

Когда в 2016 году чудак-бизнесмен Джеймс Рэтклифф объявил, что хочет создать римейк настоящего рамного Land Rover Defender, многие люди были взволнованы, в первую очередь поклонники внедорожника. Как посмел? Ведь Ineos, которой управляет Рэтклифф, — химическая, а не автомобильная компания.

Насторожились и в Jaguar Land Rover (JLR) — новое издание Defender? Они делают это сами, и конкуренция им не нужна! В результате Ineos пришлось назвать свою модель по-другому, остановились на названии Grenadier (так называется любимый паб бизнесмена), но от своей задумки не отказались.

Однако второй судебный процесс Jaguar Land Rover проиграл, дочерняя компания индийской группы Tata пыталась защитить и уникальный дизайн Defender, закрепив за ним права на товарный знак. Однако Ведомство интеллектуальной собственности Соединенного Королевства не сочло формы, которые следует охранять, «отличительными», или, говоря проще, достаточно уникальными.

Судьи высказали следующую точку зрения: сходства в дизайне могут показаться некоторым экспертам значительными, но «не имеют значения для среднего потребителя или даже могут остаться ими незамеченными».

Таким образом, новичку в автомобилестроении разрешили построить свою версию Defender под названием Grenadier в запланированном дизайне.

Ineos может и хочет продвигать свой «гренадерский» проект, как и планировалось. «Мы продолжаем реализацию наших планов по запуску и с нетерпением ждем вывода Grenadier на рынок в 2021 году», — говорится в заявлении, цитируемом информационным агентством Bloomberg.

В Jaguar Land Rover разочарованы этим приговором, тем более что дизайн Defender охраняется как торговая марка на нескольких других рынках: «Его уникальная форма сразу узнаваема и отличает этот внедорожник во всем мире. Знаковый автомобиль всегда будет частью прошлого, настоящего и будущего Land Rover», — говорится в сообщении JLR.

Новичок в автомобилестроении даже не скрывает, что прототипом для их внедорожника послужил классический Land Rover Defender. Но при ближайшем рассмотрении выясняется, что отличий действительно много для того, чтобы было понятно — это совсем другой автомобиль. Похоже, Рэтклифф и его сотрудники выбрали верную стратегию.

Ineos Grenadier выйдет на рынок в 2021 году.

Land Rover не смог предотвратить создание клона Дефендера Этот давний спор, как ни странно, суд разрешил в пользу новичка в автомобилестроении, посчитав, что облик новинки не вполне повторяет дизайн «донора». Land Rover не смог предотвратить создание клона Дефендера

Интересно, что все испытания «ненастоящего» Дефендера до презентации проводятся без привычного камуфляжа, что в компании считают дополнительным преимуществом. Очевидно, таким образом здесь хотят привлечь дополнительное внимание журналистов.



Фото: auto-motor-und-sport.de