Пробег купе составляет 157 000 миль, или почти 253 000 километров, но стоимость машины не указывается.

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Если вы хоть немного интересуетесь спортом, то знаете, кто такой Майкл Джордан из «Чикаго Буллз». Он был настолько хорош, что ни один баскетбольный клуб НБА не использовал его номер 23. О нем сняли моногосерийный документальный фильм «Последний танец», в котором был показан этот Mercedes—Benz, выставленный теперь на продажу.

Купе S600 1996 года продается через сайт Beverlyhillscarclub.com. Модель оснащена 6-литровым двигателем V12 мощностью 400 лошадиных сил (298 киловатт). Но это не совсем стандартный S600. Над ним поработало тюнинг-ателье Lorinser. Что именно было доработано в машине — не сообщается, но на снимках виден обвес Lorinser. На цифровой экран центральной консоли выводится надпись «Jordan».

Продается любимый Mercedes Майкла Джордана Пробег купе составляет 157 000 миль, или почти 253 000 километров, но стоимость машины не указывается. Продается любимый Mercedes Майкла Джордана

Сколько может стоить этот Мерседес? Кажется, он в отличном состоянии, несмотря на то, что пробег машины составляет чуть более 157000 миль (253 тысячи километров). Если оценивать машину по справочникам, то около 3500 долларов (примерно 256 тысяч рублей). Но сколько к этой сумме может добавить имя Джордана?

К сожалению, цена автомобиля в объявлении не указана. Возможно, продавец ждет лучшее предложение, и мы так и не узнаем, сколько стоит машина легенды спорта.

У всех звезд собственные автомобильные пристрастия. Например Брюс Уиллис предпочитает старые, но заряженные пикапы.

Фото: Beverlyhillscarclub.com