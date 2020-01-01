Новые подробности ДТП с Ефремовым

К делу приобщили отзыв эксперта о возможном влиянии на ДТП спутника.

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Сегодня в Пресненском суде города Москвы продолжились слушания по делу о смертельном ДТП, в котором обвиняют актера Михаила Ефремова. Его адвокат Эльман Пашаев предоставил отзыв эксперта на проведенную автотехническую экспертизу, указав на ее недостатки. Специалист обратил внимание на то, что не исследовано, когда был залит асфальт в месте аварии, какой коэффициент сцепления, какими реагентами обработана дорога, есть ли колея, нет статистики неисправностей автомобиля, передает РИА Новости из зала суда.

Также говорится о том, что не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданного звонка, вброса отравляющих веществ через систему кондиционирования. Между тем, ничего исключать нельзя, сегодня хакеры все чаще влияют на управление автомобилем. Судья Елена Абрамова приобщила отзыв к делу и пообещала, что готовивший материалы эксперт будет допрошен.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС