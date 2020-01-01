Беспилотники будут ездить по выделенкам

Фактически беспилотный транспорт приравняют к общественному.

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Эксперты готовят предложения для внесения поправок в правила дорожного движения и скоро представят их в МВД, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Национальной технологической инициативы (НТИ) «Автонет».

Там пояснили, что фактически беспилотный транспорт приравняют к общественному, и это каким-то образом позволит искусственному интеллекту проще взаимодействовать с другими водителями.

Объяснили и причину этого решения — в большинстве случаев в ДТП с участием беспилотных авто виноват водитель другой машины. Автолюбители не соблюдают дистанцию, правила, создают помехи и так далее. С помощью приоритета этот вопрос удастся решить.

Возможно, эта мера будет временной, потому что после внедрения в России сервисной телематической платформы «Автодата» беспилотники смогут получать данные от других автомобилей и инфраструктуры удаленно, полагаясь не только на свое техническое зрение, это усилит безопасность.

Сейчас в России проходят тестирование около 150 автономных автомобилей — в основном в Москве, Петербурге и Татарстане.

А на АВТОВАЗе решили самостоятельно не разрабатывать электрокары, а при необходимости — заимствовать технологии. Если вообще в этом появится необходимость.



Фото: Павел Кассин/ТАСС