Это сегодня в Пресненском суде столицы заявил его адвокат Эльман Пашаев.

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Актер Михаил Ефремов не сидел за рулем машины в момент ДТП, в результате которого погиб человек. Об этом в Пресненском суде заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

«В соответствии с законом об адвокатской деятельности я нашел свидетеля, который видел другого человека за рулем джипа Ефремова, и опросил его под протокол. Прошу суд приобщить протокол опроса человека по имени Алексей Кобец к материалам дела», — сказал адвокат, отметив, что явка этого свидетеля в суд обеспечена.

Он пояснил, что свидетель первым прибыл на место аварии, поэтому видел больше, чем остальные. Он связался с Пашаевым через Фейсбук, все рассказал, но боялся давать показания из-за возможного давления. Однако, видя, как травят Ефремова, нашел в себе силы выступить в суде.

Судья Елена Абрамова разрешила допросить свидетеля.

«Когда я подошел к водительскому сиденью, там был молодой человек, он собирал подушки безопасности, я спросил, нужна ли помощь, он сказал мне: „Пошел на…“ [далее шло непечатное слово]. Я отошел к морде автомобиля, а друг мне говорит: „О, смотри, Ефремов“. Он стоял возле белой машины [»Лада", за рулем был Сергей Захаров], держал горло и тер шею. Он 100% сидел на пассажирском сиденье», — передает слова свидетеля Александра Кобца РИА Новости.

Свидетель живет в Иваново, а в Москву приехал погулять с другом. Он также описал водителя джипа: молодой человек был одет в серую футболку и темную болоньевую жилетку.

Ну а как быть с видео, доказывающим, что за рулем был именно Ефремов? Ждем дальнейшей информации о процессе, который готов перерасти в грандиозное шоу.



Фото: Сергей Бобылев/ТАСС