Автодом опасен? Провели краш-тест

Насколько безопасен переоборудованный в кемпер фургон для пассажиров, выясняли в немецком автоклубе ADAC.

Этим летом кемперы пользуются особой популярностью, а значит большое количество передвижных домов курсируют по дорогам. Но насколько безопасен автодом, если даже он правильно оборудован, при лобовом столкновении с автомобилем? В ADAC провели краш-тест, в котором участвовали фургон, переоборудованный в передвижной дом, и встречный автомобиль.

В ходе испытания мобильный дом на скорости 56 км/ч врезался в универсал. По результату аварии зоны деформации обоих автомобилей оказались довольно существенными. Передняя часть автодома плохо спроектирована для поглощения энергии удара. В результате повреждаются пассажирские отсеки обоих автомобилей, а педали вдавливаются настолько глубоко в пространство для ног, что существует высокий риск травм для водителей обоих автомобилей.

В ADAC пришли к выводу, что производители мобильных домов должны проектировать переднюю часть транспортного средства таким образом, чтобы энергия удара рассеивалась в зоне деформации, а пассажирский отсек оставался стабильным и служил местом выживания, то есть требуется усилить защиту пассажиров.

Однако по результатам аварии ADAC не только водитель, но и задние пассажиры автодома (манекены) подвергались высокому риску получения травм. В основном, это связано с конструкцией заднего дивана, который в большинстве кемперов сделан из тонкого дерева: при столкновении заднее сиденье ломается, головы сидящих сзади (манекен в детском кресле и манекен взрослого) могут удариться о сиденье водителя и нарастает опасность ранений области живота. Необходимо усилить каркас скамейки во втором ряду сидений. В любом случае он должен быть настолько устойчивым, чтобы в случае аварии не разрушился под пассажирами. Следует также избегать слишком толстых и мягких подушек на сиденьях, так как это увеличивает риск проскальзывания поясного ремня и становится причиной серьезных травм.

Двуспальная кровать, ванная комната, шкафчики в задней части и крепежные проушины в багажнике выдерживают ударные нагрузки — они и хранящийся там багаж не представляют опасности для пассажиров. Защитное оборудование газовой системы также работает и прерывает подачу в случае аварии, так что риск возгорания минимальный.

Однако в случае столкновения шкафы на кухне и их содержимое пролетают через внутреннюю часть автодома и создают опасность для пассажиров. В тестируемом мобильном доме они были соединены несколькими винтами только друг с другом, а не с шасси. Как показал краш-тест, этого недостаточно. Здесь стоит обратить внимание на большую устойчивость и крепление к автомобилю.

ADAC также сообщил, что отдыхающие в автодомах могут кое-что предпринять для повышения своей безопасности: лучше всего хранить тяжелые грузы в отдельном багажнике, положив особо тяжелые предметы внизу и прочно закрепив все с помощью натяжных ремней. На кухне лучше всего использовать легкую пластиковую посуду и не оставлять ничего сверху во время движения, все предметы убирать в шкафчики. Во избежание травм стол перед задним рядом сидений необходимо разобрать или сложить.

Как и в случае с автомобилем, все пассажиры автодома должны быть пристегнутыми, где бы они ни находились. Всем, кто покупает или арендует автодом, следует обратить внимание на присутствие в нем таких важных функций, как помощь при экстренном торможении и удержание в полосе движения. Эти системы хотя и не смогут полностью предотвратить аварию, значительно снизят ее риски и тяжесть.

Автодом опасен? Провели краш-тест Насколько безопасен переоборудованный в кемпер фургон для пассажиров, выясняли в немецком автоклубе ADAC. Автодом опасен? Провели краш-тест

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Фото, видео: ADAC