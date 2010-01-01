Новый Kia Sorento: стартовало российское производство

Теперь это официально: у дилеров кроссовер должен появиться осенью.

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Представительство компании Kia Motors в России объявило о том, что кроссовер Kia Sorento четвертого поколения встал на конвейер завода «Автотор» в Калининграде. Отметим, что автомобиль уже прошел российскую сертификацию и допущен к продажам, и сейчас в Kia заявляют, что продажи начнутся осенью текущего года.

Производство на «Автоторе» в связи с запуском новой модели модернизировали: установили оборудование для программирования электроники автомобиля и системы ЭРА-ГЛОНАСС, а также добавили несколько технических решений, связанных с дизелем Smartstream и усложнением некоторых операций.

Напомним, автомобиль действительно совершенно новый, построенный на платформе N3, созданной для среднеразмерных автомобилей. В соответствии с полученным ОТТС, Соренто в России будут предлагать с бензиновым 2,5-литровым двигателем мощностью 180 л.с., работающим в паре с 6-ступенчатым автоматом, а также с 2,2-литровым турбодизелем мощностью 199 л.с., агрегатированным с 8-ступенчатым роботом с двумя мокрыми сцеплениями. Простые версии будут переднеприводными, более дорогие — с полным приводом.

Причем именно на Sorento дебютирует новая система полного привода Terrain Mode, имеющая несколько режимов работы.

Фото: Kia