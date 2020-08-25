«Как стоячих»: Geely разжигает скандал с Mercedes-Benz, BMW и Porsche

Preface соревнуется с ними на горном серпантине и последовательно проходит всех!

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Аттракцион неслыханной дерзости устроила компания Geely, показав на видео перспективную модель Preface. В общих чертах повторяющий одноименный концепт седан Preface был недавно показан на фото, а теперь появился и в рекламном ролике. Отметим, что на официальном youtube-канале Geely Worldwide ролик отсутствует, но его залили несколько независимых ресурсов.

В ролике Preface соревнуется на горном серпантине с BMW M4, Mercedes-Benz AMG C63 и Porsche Panamera — и последовательно проходит всех! Эмблемы у автомобилей размыты, но вот названия моделей — нет, да и в облике машины угадываются безошибочно. Это именно BMW, Mercedes-Benz и Porsche, а не какие-то условные противники. В конце видео Preface подъезжает к ним и встает в один ряд.

Напомним, что по габаритам, если судить по предварительным данным, Preface чуть крупнее актуального Volvo S60 — не соплатформенника, но все же родственника: платформу CMA для своей машины китайцы разрабатывали вместе со шведскими специалистами. Что до динамичности, то пока для седана заявлен лишь один двигатель: турбированный 4-цилиндровый мотор объемом 2 литра и мощностью 190 л.с. Этого явно маловато чтобы соперничать с означенными конкурентами. Ждем заряженную версию?

Словом, Geely сделала смелое заявление, которые многие захотят проверить. Последует ли ответ со стороны немецких брендов?

Меж тем в России этой осенью ожидается появление нового купе-кроссовера Geely Tugella.

Видео: Youtube, канал FastCarCommunity.