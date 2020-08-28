Мать заперла малышку в машине и ушла на SPA

Обнаружила плачущую девочку на подземной парковке уборщица.

Инцидент произошел днем 28 августа в Краснодаре на территории жилого комплекса «Центральный». Уборщица управляющей компании выполняла свою работу на территории подземной парковки, когда услышала детский плач в одном из закрытых автомобилей. Она подняла тревогу, и охранники начали разыскивать родителей. Мать малышки удалось найти в одном из салонов красоты, расположенных в ЖК «Центральный», сообщает местное издание «Южные дела».

На видео запечатлен момент, как женщина хватает громко плачущую девочку и убегает, видимо, доделывать начатое.

— Девушка, кто такие вещи делает, скажите, пожалуйста?! Вы грудного ребенка оставляете! — стыдит ее один из очевидцев.

В пресс-службе УМВД России по Краснодару рассказали изданию, что провели с женщиной воспитательную работу. В беседе с инспектором мать сообщила, что оставила свою годовалую дочь в машине, поскольку та спала, и отсутствовала около 30 минут.

В отношении женщины составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП «Неисполнение родителей обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Санкции по этой статье — предупреждение или штраф от 100 до 500 рублей.

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