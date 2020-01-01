Водитель застрелил пешехода: тот застрял на переходе

Трагедия произошла в штате Алабама (США).

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В Юнион-Спрингс, штат Алабама, США, 22-летний водитель Джереми Пенн застрелил 29-летнего Джонотана Аллена. Как стрелявший объяснил позже, к преступлению его побудило то, что пешеход слишком медленно переходил улицу.

28 августа около 19:00 Пенн, направлявшийся на своем автомобиле в магазин за продуктами, остановился, чтобы пропустить Аллена, пересекавшего улицу, пишет Dailymail. Не дождавшись, когда пешеход закончит переход, Пенн вышел из машины. Не сообщается, происходил ли между ними разговор, но в итоге рассерженный водитель произвел в Аллена восемь выстрелов из пистолета. По предварительным данным, преступник и жертва не были знакомы друг с другом.

Аллен был найден на месте преступления мертвым. Стрелявший сбежал, но позже в тот же вечер сдался помощнику шерифа... Юнион-Спрингс — городок в штате Алабама, в нем проживает всего около 4000 человек.

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