Пьяный автохам избил водителя-инвалида. ГИБДД предпочла не вмешиваться

Только благодаря сообщениям в СМИ наказание понесет не только автохам, избивший безногого инвалида в Адлере, но и сотрудники ГИБДД, которые, прибыв на место конфликта, не предприняли никаких действий в отношении нарушителя.

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Следственный комитет РФ заинтересовался действиями работников ГИБДД, которые остались безучастными во время конфликта на дороге. Внимание следователей к инциденту привлекло видео нападения автохама на инвалида, в котором также фигурируют прибывшие на место драки полицейские. Следует отметить, что потасовка на дороге состоялась 6 января этого года, но огласку получила только сейчас, после появления информации о ней в Сети. Причиной тому стал отказ со стороны полицейских в возбуждении дела в отношении дорожного агрессора.

Инвалид 1-й группы Александр Камин, не имея возможности пропустить вперед в плотном потоке автомобиль Mercedes-Benz с номерами А054РС123, подвергся нападению его водителя. Началось все с подрезаний и препятствия движению, а закончилось ударами кулаков по машине, после чего автохам уехал. Александр, припарковавшись, тут же позвонил в полицию, и пока шла беседа с оператором, Mercedes-Benz вернулся, прижал автомобиль инвалида и приступил к расправе над ним. Артур Бурьянов, так зовут автохама, разбил окно, нанес травмы безногому человеку и, пытаясь отобрать видеорегистратор, распылил в салоне машины газ из баллончика. Приехавший наряд ДПС не предпринял никаких действий в отношении Бурьянова. Свидетели отмечают, что они пожали ему руку и отказались оформлять не только нападение, но и совершенное во время блокирования автомобиля инвалида ДТП.

Теперь в отношении автохама Артура Бурьянова и его приятелей из полиции будет проведена проверка.

« В средствах массовой информации появилась информация о дорожном конфликте, имевшем место 6 января 2019 года в Адлере, в результате которого мужчина с ограниченными возможностями получил телесные повреждения. По данным СМИ, инцидент на дороге произошел между водителями автомобилей Mercedes-Benz и BMW. Со слов пострадавшего водителя, второй участник конфликта применял к нему физическую силу, а также спровоцировал само дорожно-транспортное происшествие. Кроме того, мужчина сообщил о бездействии прибывших по его вызову сотрудников ДПС, выразившихся в непринятии мер к фиксации ДТП и повреждений у водителя, освидетельствования водителей на предмет состояния алкогольного опьянения », — говорится в сообщении Следственного комитета по Краснодарскому краю.



В ходе доследственной проверки изучаются доводы пострадавшего, после чего будет принято процессуальное решение. Также следователи намерены изъять из органов полиции материалы уголовного дела по факту избиения инвалида и повреждения его имущества, так как дальнейшим расследованием дела займутся следственные органы регионального управления СКР.

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Фото, видео: YouTube