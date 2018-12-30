Пятигорского гаишника приговорили к двум годам за взятку

Момент дачи взятки инспектору снял на телефон случайный свидетель, находившийся недалеко от служебного автомобиля.

Теперь уже бывшего инспектора ГИБДД Пятигорска Вадима Ларионова суд приговорил к двум годам лишения свободы условно. Его обвинили сразу по двум статьям: за мелкое взяточничество (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

«Приговором суда Ларионову назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 2 года», — сообщили в Следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю.

Напомним, что Ларионов попался на взятке 16 февраля прошлого года. Тогда он остановил автомобиль с петербургскими номерами, водитель которого выехал на полосу встречного движения. Вместо того чтобы составить протокол, сотрудник ДПС после недолгого разговора вернул нарушителю его документы в обмен на деньги. Сумму отступных инспектор назвал сам: 10 000 рублей. Сторговались до 8000 рублей, протокол составлен не был.

Если бы не видео, которое снял на телефон случайный свидетель и затем опубликовал в Сети, факт взяточничества остался бы безнаказанным.

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Фото, видео: YouTube