Цена автомобиля — 99,99 млн рублей, но, как пишет продавец, она условная — для привлечения внимания.

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На Авито на продажу выставлен уникальный Mercedes—Benz Sprinter 2008 года выпуска, главная особенность которого — возможность вести секретные переговоры.

Сама «база» ничем не примечательна. Фургон оснащен 3-литровым турбодизелем мощностью 184 л.с. и автоматической коробкой, а его пробег составляет 131 тысячу километров. Но в салоне машины установлено уникальное оборудование.

«Продаю уникальный офис на колесах (Sprinter Extra Long, 7,4 м). Автомобиль эксклюзивный! Второго такого по техническому оснащению в мире нет! Машина подготовлена для проведения ПО-НАСТОЯЩЕМУ конфиденциальных переговоров, поэтому в некоторые технические параметры смогу погрузить только при осмотре», — говорится в объявлении.

Переоборудовал фургон сам продавец, потратив на это два года. Также машина была переведена в категорию «В» — количество мест в ней сократилось до семи. При этом фургон получил уникальную систему автономного энергообеспечения на 10–20 дней, комплексную систему защиты информации при проведении переговоров, домашний кинотеатр, на экран которого может выводиться картинка с ноутбука, а также систему видеонаблюдения за улицей с архивом записей на две недели.

Кроме того, не обошлось без установки шредера, принтера, холодильника, кофемашины и кулера для воды, а также 4G—роутера.

Причиной продажи уникального мобильного кабинета для секретных переговоров, как пишет продавец, стала смена рода деятельности.

Продается фургон для секретных переговоров. Дорого Цена автомобиля — 99,99 млн рублей, но, как пишет продавец, она условная — для привлечения внимания. Продается фургон для секретных переговоров. Дорого

Также в Москве продается уникальный Aston Martin, которых было выпущено всего 40 штук.

Фото: avito.ru