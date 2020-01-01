Объявлены результаты голосования за «Автомобиль года-2020»

В самом популярном классе — без сюрпризов. Но в других сегментах новички атакуют!

В Москве состоялась церемония награждения победителей национальной премии «Автомобиль года в России», которая в 2020 году была юбилейной, двадцатой по счету. Проголосовать за понравившийся автомобиль мог любой совершеннолетний гражданин России. Голосование шло с 1 января по 20 августа, в нем приняли участие почти полтора миллиона россиян.

В самом массовом малом классе победу уже в пятый раз отпраздновала отечественная Lada Vesta. В более компактном классе городских автомобилей главный приз взял Kia Picanto. А в стоящем на полступеньки выше Весты малом среднем классе премия вручена хэтчбеку Kia Ceed.

Lada Vesta

В более крупных классах победителями стали Skoda Octavia (средний класс), Toyota Camry (бизнес-класс), BMW 7-й серии (представительский класс) и Mercedes-Maybach S-класса (представительский класс «премиум»).

Kia Seltos

Среди универсалов повышенной проходимости лучшим был признан Subaru Outback. А в сегменте SUV первые премии распределились так: Kia Seltos (компактные внедорожники), Renault Arkana (легкие внедорожники), Volkswagen Touareg (средние внедорожники) и Mercedes-Benz GLS (тяжелые внедорожники).

ГАЗ Газель Next

Коммерческий транспорт тоже удостоился призов, победителями стали Renault Dokker Van (мини-фургоны), Volkswagen Transporter 6.1 (легкие фургоны) и ГАЗ ГАЗель Next (фургоны). В стане однообъемников сразу две награды ушли в Volkswagen: Caddy (компактвэны) и T6.1 (минивэны). Лучший пикап в 2020 году — Mitsubishi L200.

Традиционно были и специальные премии. Например, новинкой 2020 года назван Volkswagen Arteon, прорывом года — бренд CHERYEXEED, а самым популярным китайским автомобилем — Haval F7x.

Фото: АВТОВАЗ, Kia, ГАЗ