Кроссоверы Haval F7 и F7х обзавелись новой топ-версией

Полноприводные машины уже можно купить — объявлен старт продаж. Готовы к таким ценам?

Материалы по теме Haval получит новые мотор и коробку

Китайская компания Haval объявила о том, что у кроссовера Haval F7 расширился список комплектаций, прежде состоявший из трех переднеприводных версий — Comfort, Elite и Premium; теперь же есть полноприводная топ-версия Tech Plus за 1 949 000 рублей. Точно такая же комплектация предложена и для модели Haval F7х — купе-кроссовер в этом варианте оснащения будет стоить 1 999 000 рублей.

Эти суммы покупателям предлагается выложить за машину с 2-литровым 190-сильным двигателем, 7-ступенчатым роботом 7DCT с двумя сцеплениями мокрого типа (гарантия на эту коробку составляет 5 лет или 200 000 км) и приводом на четыре колеса.

В списке оснащения Tech Plus заявлены дополнительные опции комфорта (цифровая приборка, контроллер управления мультимедийным центром, беспроводная зарядка), системы помощи водителю (мониторинг слепых зон, помощь при выезде с парковки задним ходом, распознавание дорожных знаков и пешеходов, возврат в полосу движения, адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение и управление дальним светом), а также оригинальные акценты в дизайне — хромированная решетка радиатора и новые 19-дюймовые легкосплавные диски.

Российская пресс-служба бренда заявила о запуске версии Tech Plus в начале августа, таким образом фактически анонсировав появление полного привода на Haval F7 и F7х.

Фото: Haval